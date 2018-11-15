Эр-Рияд выступил против политизации дела Хашукджи

КАИР, 15 ноя — РИА Новости. Саудовская Аравия выступает против политизации дела об убийстве оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи и попыток вмешательства в свои дела, заявил глава МИД королевства Адель аль-Джубейр на проведенной в Эр-Рияде пресс-конференции.

"Мы против каких-либо попыток политизации этого дела или попыток вмешательства во внутренние дела королевства. Мы считаем, что жесткая критика королевства не имеет под собой основы и нелогична", — заявил аль-Джубейр.

Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве.

Согласно распространенному в четверг заявлению генпрокуратуры Саудовской Аравии, по делу об убийстве Хашукджи задержан 21 человек. Для пятерых непосредственных участников убийства прокуратура потребовала смертной казни, остальных ждет наказание согласно канонам шариата.