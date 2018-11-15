Глава Косово наградил командующего контингентом НАТО

БЕЛГРАД, 15 ноя – РИА Новости. Президент самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи вручил командующему международным контингентом KFOR под эгидой НАТО генерал-майору Сальваторе Куочи "военную медаль" за службу в Косово и за помощь в подготовке создания собственной армии, сообщила администрация Тачи.

На церемонии награждения командующего, завершающего мандат международных сил Североатлантического альянса и стран-союзников, глава самопровозглашенной республики заявил, что "генерал-майор руководил KFOR с профессионализмом военачальника".

"Вы заботились не только о военнослужащих НАТО, но и были внимательны к событиям в Косово и регионе. Высоко ценим ваше сотрудничество со всеми косовскими органами ради гарантии безопасности", — цитирует пресс-служба Тачи.

Косовский лидер также отметил вклад генерал-майора Куочи и тесное сотрудничество с Силами безопасности Косово (СБК) "в фазе, когда они готовятся к трансформации в армию Косово".

Депутаты парламента самопровозглашенной республики в середине октября подавляющим большинством голосов в первом чтении приняли пакет законов о трансформации СБК в полноценные Вооруженные силы. Представители партии нацменьшинства "Сербский список" перед голосованием покинули зал заседаний. Премьер самопровозглашенной республики Рамуш Харадинай заявил, что решение косовского парламента о создании полноценной армии является важнейшим шагом на пути к НАТО.

Ожидается, что вооруженные силы Приштины будут составлять 5 тысяч действительных военнослужащих и 3 тысячи резервистов. Согласно принятому депутатами в Приштине пакету законов, создаваемую косовскую армию будут дополнительно вооружать, оснащать и обучать, на что, по данным СМИ, местный бюджет выделит 300 миллионов евро в течение трех лет. Планируется развитие вертолетного подразделения. Министр СБК Рустем Бериша сообщал в ноябре, что создаваемая армия будет также иметь собственную артиллерию, ПВО, биологическую и химическую защиту, но "только для обороны".

Против создания Приштиной полноценной армии активно выступает официальный Белград, ссылаясь на резолюцию 1244 Совбеза ООН об урегулировании в Косово и Метохии.

Миссия KFOR

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО.

Натовские авиаудары продолжались с 24 марта по 10 июня 1999 года. Точное количество жертв неизвестно. По оценкам властей Сербии, за время бомбардировок погибли около 2,5 тысячи человек, включая 89 детей. Ранения получили 12,5 тысячи человек. Материальный ущерб, по разным данным, оценивается в сумму от 30 до 100 миллиардов долларов.

Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу.

Силы Североатлантического альянса были дислоцированы в автономном крае 12 июня 1999 года после вывода сербских войск и полиции из Косова и Метохии. Согласно информации на ее сайте, в международной миссии KFOR сейчас участвуют представители 28 государств, не все из которых члены НАТО. Точных данных о численности группировки не сообщается, опубликована цифра около 4 тысяч военнослужащих. Кэмп-Бондстил под командованием США рядом с городом Урошевац — одна из крупнейших американских военных баз в Европе.

Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.