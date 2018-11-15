МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Сообщения, что сына премьер-министра Чехии против его воли прятали в Крыму от допросов по делу против его отца, похожи на информационный вброс и провокацию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее чешские СМИ сообщили, что сына премьер-министра Чехии Андрея Бабиша якобы прятали от допросов по делу против его отца в Крыму, переправив через Москву в Севастополь, а затем в Ялту. Сам премьер, находящийся в зарубежной командировке, заявил в интервью Чешскому ТВ, что его сын "душевно нездоров, но никто его не похищал, он покинул Чехию добровольно", а оппозиция готова использовать данный сценарий для его политического уничтожения.

"Мы видели сообщения на этот счет. По первичному анализу, который мы провели, очень похоже на какой-то информационный вброс, провокацию, которая была сочинена в каких-то внутриполитических целях. Мы также видели комментарии, сделанные самим чешским премьером, который все это отрицал. Никакой дополнительной информации у меня нет", — сказала Захарова на брифинге.