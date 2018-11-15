Эр-Рияд не намерен менять политический курс после убийства Хашукджи

КАИР, 15 ноя — РИА Новости. Ситуация вокруг убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи не заставит Саудовскую Аравию менять свою внешнюю или внутреннюю политику, заявил министр иностранных дел королевства Адель аль-Джубейр."Аль-Арабия".
По словам главы МИД, Эр-Рияд будет и дальше противостоять "агрессивному вмешательству Ирана" в дела государств Ближнего Востока и продолжит способствовать достижению стабильности в Сирии, Ливане и Йемене, Ливии, других государствах.
Он также подтвердил, что Саудовская Аравия продолжит реализацию экономических и социальных реформ, будет создавать новые рабочие места и развивать экономику. "Саудовская Аравия является ключевым государством в регионе и мире, на ней лежит большая ответственность", — сказал саудовский министр.
Согласно распространенному в четверг заявлению генпрокуратуры Саудовской Аравии, по делу об убийстве Хашукджи задержан 21 человек. Для пятерых непосредственных участников убийства прокуратура потребовала смертной казни, остальных ждет наказание согласно канонам шариата.