Эр-Рияд не намерен менять политический курс после убийства Хашукджи

КАИР, 15 ноя — РИА Новости. Ситуация вокруг убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи не заставит Саудовскую Аравию менять свою внешнюю или внутреннюю политику, заявил министр иностранных дел королевства Адель аль-Джубейр.

"Несмотря на весь шум в мировых и местных СМИ, Саудовская Аравия не намерена отказываться от основных принципов своей политики в вопросе противостояния терроризму и экстремизму, в поддержании стабильности на нефтяном рынке", — сказал саудовский министр на пресс-конференции в Эр-Рияде, которую транслировал телеканал "Аль-Арабия"

По словам главы МИД, Эр-Рияд будет и дальше противостоять "агрессивному вмешательству Ирана" в дела государств Ближнего Востока и продолжит способствовать достижению стабильности в Сирии, Ливане и Йемене, Ливии, других государствах.

Он также подтвердил, что Саудовская Аравия продолжит реализацию экономических и социальных реформ, будет создавать новые рабочие места и развивать экономику. "Саудовская Аравия является ключевым государством в регионе и мире, на ней лежит большая ответственность", — сказал саудовский министр.

Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве.

Согласно распространенному в четверг заявлению генпрокуратуры Саудовской Аравии, по делу об убийстве Хашукджи задержан 21 человек. Для пятерых непосредственных участников убийства прокуратура потребовала смертной казни, остальных ждет наказание согласно канонам шариата.