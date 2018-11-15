Саудовский принц непричастен к убийству Хашукджи, заявили в МИД королевства

КАИР, 15 ноя — РИА Новости. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман не имеет никакого отношения к убийству журналиста Джамаля Хашукджи, заявил глава МИД королевства Адель аль-Джубейр на пресс-конференции в Эр-Рияде.

"Его высочество не имеет никакого отношения к этому инциденту", — заявил аль-Джубейр, отвечая на вопрос о связи наследного принца с убийством журналиста.

Согласно распространенному в четверг заявлению генпрокуратуры Саудовской Аравии, по делу об убийстве Хашукджи задержан 21 человек. Для пятерых непосредственных участников убийства прокуратура потребовала смертной казни, остальных ждет наказание согласно канонам шариата.

Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве.