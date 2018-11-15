Саудовская Аравия рассматривает убийство Хашукджи как большую ошибку

КАИР, 15 ноя — РИА Новости. Саудовская Аравия рассматривает убийство оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи как преступление и большую ошибку, об этом заявил глава МИД королевства Адель аль-Джубейр на проведенной в Эр-Рияде пресс-конференции.

"Саудовская Аравия рассматривает этот инцидент как преступление и большую ошибку", — заявил аль-Джубейр.

Согласно распространенному в четверг заявлению генпрокуратуры Саудовской Аравии, по делу об убийстве Хашукджи задержан двадцать один человек. Для пятерых непосредственных участников убийства прокуратура потребовала смертной казни, остальных ждет наказание согласно канонам шариата.

Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве.

Впоследствии генеральный прокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб заявил, что убийство Хашукджи было преднамеренным. Он отметил, что прокуратура продолжает следственные мероприятия в свете информации, получаемой от совместной группы следователей королевства и Турции.