В УПЦ опасаются поджогов храмов после провокации у Андреевской церкви

КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости. Настоятель киевского храма апостолов Петра и Павла канонической Украинской православной церкви архимандрит Алипий (Светличный) усомнился в причастности Москвы к попытке поджога Андреевской церкви; он считает инцидент провокацией, которая даст повод для поджогов церквей УПЦ.

Ранее пресс-секретарь украинской неканонической церковной структуры Евстратий Зоря сообщил, что в четверг утром неизвестные забросали "коктейлями Молотова" двери Андреевской церкви в Киеве, никто не пострадал. По его утверждению, к этому якобы причастны "приспешники Москвы". Однако никаких фактов, подтверждающих это, в Киеве не предоставили. Полицейские устанавливают личности злоумышленников, проводят осмотр места происшествия.

По мнению настоятеля храма, злоумышленники не были "слабоумными" и прекрасно знали, что огромные стальные двери не загорятся. Но проводили свою акцию умышленно, полагает Алипий, чтобы о ней потом стали говорить из-за значимости объекта поджога.

"Зоря… уже сообщил миру, что это "Москва" запугивает. "Москве" это надо?.. бросить впустую бутылки со смесью, не нанеся никакого вреда?.. (это — ред.) повод, чтобы… теперь писать и кричать с экранов телевизора, что "страна- агрессор" агрессивно агрессируют в ворота церкви, переданной фанариотам. Уверен, что, даже дача Ивана Зори не интересует эту "Москву"! Но зато какой чудный открывается повод теперь мстить "московской церкви"! И бросать уже в окна храмов горящие смеси в бутылках!", — написал архимандрит на своей странице в Facebook в четверг.

Ранее, после решения Константинополя начать предоставление томоса об украинской автокефалии, президент Украины Петр Порошенко подписал закон о передаче Андреевской церкви в Киеве в постоянное пользование Константинопольскому патриархату.

Андреевская церковь в Киеве — православный храм в честь апостола Андрея Первозванного, построен в стиле барокко по проекту архитектора Бартоломео Растрелли в 1754 году на Андреевской горе. Она расположена на правом берегу Днепра, над исторической частью украинской столицы — Подолом. До 2015 года Андреевская церковь была в подчинении украинской неканонической структуры. После этого договор аренды закончился, и собор начали реконструировать. Сейчас храм находит в собственности государства.

Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, дата которого пока не назначена. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию.

Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.