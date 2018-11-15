В МИД рассказали о перспективах экономического взаимодействия с Ираном

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Москва видит перспективы в дальнейшем экономическом взаимодействии с Ираном даже в условиях американских санкций, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Что касается государственной политики и что касается оценок перспектив взаимодействия России и Ирана, в том числе на этом экономическом треке, то они были сделаны, они позитивные: есть и перспективы, есть куда двигаться, и мне кажется, что здесь позиция России была предельно открыто изложена", — заявила она.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения о ядерной программе с Ираном. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против этой страны, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.

Дополнительные санкции США в отношении Ирана, которые охватили экспорт нефти, вступили в силу 5 ноября. При этом Вашингтон предоставил временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции.

Ранее Великобритания, Германия, Франция, Китай, Россия и Иран по итогам министерской встречи на полях ООН в совместном заявлении сообщили, что ЕС создаст финансовый механизм для расчетов с Ираном в обход санкций США. Несмотря на вступившие в силу 5 ноября санкции США, работа пока не завершена.