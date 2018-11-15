МИД назвал процессы, связанные с Brexit, внутренним делом Британии

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. Архивное фото

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Процессы, связанные с выходом Великобритании из ЕС, в том числе отставка британского министра по вопросам Brexit, являются внутренним делом страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее британский министр по вопросам Brexit Доминик Рааб сообщил в Twitter об уходе в отставку из-за несогласия по вопросу соглашения с Евросоюзом об условиях Brexit.

"Мы уже неоднократно комментировали, что сам Brexit — это внутреннее дело Великобритании и дело взаимоотношений Британии с ЕС. Это вопрос того, как политики, представители правящей элиты, представители политического ландшафта Британии дают оценку действию своего правительства, поэтому в данном случае, хочу повторить, это их внутреннее дело", — сказала Захарова на брифинге.