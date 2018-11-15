В Париже прокомментировали расследование гибели Хашукджи

ПАРИЖ, 15 ноя — РИА Новости, Виктория Иванова. Информация о задержании подозреваемых по делу об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи свидетельствует о том, что расследование ведется в верном направлении, заявил в четверг заместитель официального представителя МИД Франции Оливье Говен.

Дипломат напомнил, что глава ведомства Жан-Ив Ле Дриан ранее заявил о том, что "факты чрезвычайно серьезны".

"Расследования, которые ведутся саудовским прокурором и другими сторонами, должны привнести ясность по тому, что произошло. Мы просим власти, чтобы они ясно установили виновных и чтобы исполнители предстали перед настоящим судом. Объявление саудовских властей о том, что 18 человек, арестованных в связи с расследованием, привлекаются к ответственности, показывают, что следствие идет в нужном направлении", — отметил Говен.

Он подчеркнул, что Франция "продолжит внимательно и тщательно следить за развитием событий".

Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве.

Впоследствии генеральный прокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб заявил, что убийство Хашукджи было преднамеренным. Он отметил, что прокуратура продолжает следственные мероприятия в свете информации, получаемой от совместной группы следователей королевства и Турции.

Согласно распространенному в четверг заявлению генпрокуратуры, Хашукджи убили смертельной инъекцией наркотика, а тело расчленили и вывезли из консульства. По делу задержан 21 человек. Для пятерых непосредственных участников убийства прокуратура потребовала смертной казни, остальных ждет наказание согласно канонам шариата.