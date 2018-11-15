Позиция России по мирному договору с Японией не изменилась, заявили в МИД

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Позиция России по переговорам с Японией о заключении мирного договора не претерпела изменений, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Работа ведется. Наша позиция по этому вопросу не претерпела изменений. Если у нас будут какие-то конкретные новости по форматам и датам встреч, мы вас проинформируем. На сегодняшний день пока ничего нет", — сказала Захарова на брифинге.

Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию. СССР рассчитывал, что эта декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.

В четверг президент РФ Владимир Путин заявил, что Япония готова вернуться к обсуждению вопроса о заключении мирного договора с Россией на основании декларации от 1956 года.