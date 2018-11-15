В Бангладеш отложили репатриацию беженцев-рохинджа в Мьянму

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Власти Бангладеш отложили запланированное начало репатриации беженцев рохинджа в Мьянму в связи с тем, что никто из представителей народности не захотел добровольно возвращаться в страну в составе первой группы, сообщает газета Dhaka Tribune.

Ранее в четверг глава Комиссии по репатриации и помощи беженцам (RRRC) Абдул Калам заявил, что власти Бангладеш готовы начать репатриацию в четверг, как было запланировано. Предполагалось, что в составе первой группы в Мьянму будут возвращены 150 беженцев из 30 семей. Однако, как отмечает издание, никто из бежавших из Мьянмы рохинджа не захотел вернуться в страну в составе первой группы.

Как заявил глава МИД Бангладеш Абул Хасан Махмуд Али на встрече с дипломатами по поводу процесса репатриации рохинджа, окончательное решение по поводу возвращения людей в Мьянму будет принято на основании доклада Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев по ситуации в штате Ракхайн. "Мы ждем доклада", — отметил он.

Бангладеш и Мьянма в декабре 2017 года достигли соглашения по плану репатриации беженцев рохинджа в штат Ракхайн. Начало процесса возвращения людей было запланировано на 15 ноября. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет во вторник призвала власти Бангладеш приостановить планы по репатриации 2,2 тысячи рохинджа. По ее словам, в Мьянме до сих пор продолжают нарушаться права человека. Ранее спецдокладчик ООН по ситуации с правами человека в Мьянме Янги Ли также призывала Бангладеш отложить планы по высылке беженцев, так как Мьянма не предоставила гарантий их безопасности.

Осенью 2017 года более 700 тысяч рохинджа, этнических бенгальцев-мусульман, проживающих в мьянманском штате Ракхайн, покинули свои дома и бежали в соседнюю Бангладеш в результате массированной операции мьянманских вооруженных сил по "зачистке" части территории штата от исламских боевиков, также рохинджа по национальности, совершивших организованную серию нападений на пограничные посты и воинские части на территории Ракхайна. Жертвами нападений стали девять военнослужащих и полицейских. Группа экспертов ООН, собравших информацию об армейской операции и бегстве рохинджа из Ракхайна в лагерях беженцев на территории Бангладеш, в настоящее время обвиняет мьянманских военных в геноциде рохинджа.

Официальные власти Мьянмы и буддийское население считают рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш. У конфликта между ними и коренными араканцами-буддистами долгая история, однако эскалация этого конфликта до вооруженных столкновений и гуманитарного кризиса началась только после перехода власти в Мьянме от военного правительства к гражданскому в 2011–2012 годах.