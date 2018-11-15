"Репортеры без границ" осудили требование казнить фигурантов дела Хашукджи

ПАРИЖ, 15 ноя – РИА Новости. Требование о применении смертной казни в отношении подозреваемых по делу об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи — не лучший способ пролить свет, это, напротив, попытка скрыть ответственных, считает генеральный секретарь международной организации "Репортеры без границ" (RSF) Кристоф Делуар.
"Требование смертной казни для подозреваемых в убийстве Хашукджи, безусловно, не лучший способ пролить свет. Напротив, это ужасный способ скрыть настоящих ответственных", — написал на своей странице в Twitter Делуар.
"Если правосудие Саудовской Аравии перейдет от требования (смертной казни) к исполнению наказания, мы будем интерпретировать это как акт сокрытия истины", — подчеркнул он.
Впоследствии генеральный прокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб заявил, что убийство Хашукджи было преднамеренным. Он отметил, что прокуратура продолжает следственные мероприятия в свете информации, получаемой от совместной группы следователей королевства и Турции.