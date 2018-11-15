"Репортеры без границ" осудили требование казнить фигурантов дела Хашукджи

ПАРИЖ, 15 ноя – РИА Новости. Требование о применении смертной казни в отношении подозреваемых по делу об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи — не лучший способ пролить свет, это, напротив, попытка скрыть ответственных, считает генеральный секретарь международной организации "Репортеры без границ" (RSF) Кристоф Делуар.

Ранее Генеральная прокуратура Саудовской Аравии заявила, что по делу об убийстве Хашукджи задержан 21 человек, 11 из них предъявлены обвинения, для пятерых прокуратура требует смертной казни.

"Требование смертной казни для подозреваемых в убийстве Хашукджи, безусловно, не лучший способ пролить свет. Напротив, это ужасный способ скрыть настоящих ответственных", — написал на своей странице в Twitter Делуар.

"Если правосудие Саудовской Аравии перейдет от требования (смертной казни) к исполнению наказания, мы будем интерпретировать это как акт сокрытия истины", — подчеркнул он.

Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек. Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве.

Впоследствии генеральный прокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб заявил, что убийство Хашукджи было преднамеренным. Он отметил, что прокуратура продолжает следственные мероприятия в свете информации, получаемой от совместной группы следователей королевства и Турции.