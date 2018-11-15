Число погибших в столкновениях с талибами афганских силовиков выросло до 45

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Число силовиков, погибших в ходе столкновений с боевиками радикального движения "Талибан" на западе Афганистана, возросло до 45 человек, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на местные власти.

В ночь на четверг боевики "Талибан" захватили три КПП в провинции Фарах. Ранее сообщалось о 35 жертвах.

"Не менее 45 афганских силовиков убиты в ходе нападения талибов на западе провинции Фарах", — сообщает телеканал со ссылкой на члена совета провинции Абдула Джабара.

Джабар добавил, что в числе жертв — глава окружной полиции.