В США назвали санкции инструментом против "угрожающей" деятельности Ирана

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 ноя — РИА Новости. США с восстановлением санкций против Ирана получили возможность всерьез заняться всеми денежными потоками, которые тот использует для финансирования всей своей деятельности, угрожающей миру и безопасности, заявил спецпредставитель американского Госдепартамента по Ирану Брайан Хук.

Он встретился в Иерусалиме с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который назвал антииранские санкции Соединенных Штатов "самым важным из того, что было сделано против самой агрессивной державы региона".

"Теперь, когда мы восстановили наши санкции, мы в состоянии всерьез заняться всеми денежными потоками, которые Иран использует для финансирования (палестинского и ливанского движений) ХАМАС и "Хезболлах", распространения ракетного оружия, всех угроз миру и безопасности", — цитирует Хука канцелярия главы израильского кабинета.

Десять дней назад, 5 ноября, вступил в силу второй пакет санкций США, который затрагивает энергетический сектор Ирана. В Вашингтоне говорят о стремлении свести к нулю экспорт иранской нефти и призывают мировое сообщество отказаться от ее закупок.

"Я хочу поздравить президента (США Дональда Трампа) и его команду с мощными санкциями против Ирана. Это самое важное из того, что было сделано против самой агрессивной державы в регионе", — сказал на встрече Нетаньяху.