В МИД рассказали о новом элементе, который ввели на учениях НАТО

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. В ходе учений НАТО Anakonda-2018, стартовавших 7 ноября в Польше и Прибалтике, введен новый элемент — будет отрабатываться эвакуация жителей из населенных пунктов у границ России и Белоруссии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В частности, (мы) обратили внимание на один принципиально новый момент. По требованию Пентагона в ходе данных учений среди прочего будет отработана эвакуация жителей из зоны конфликта, то есть, населенных пунктов, прилегающих к границам России и Белоруссии. Представляете, до чего доводят население этих самых населенных пунктов?" — сказала дипломат на брифинге в четверг.

Захарова отметила, что аналогичным образом уже действовали несколько десятков лет назад.