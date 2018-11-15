Координатор ЕП по Brexit назвал проект соглашения лучшим вариантом договора

БРЮССЕЛЬ, 15 ноя — РИА Новости. Координатор Европарламента по вопросам Brexit Ги Верхофштадт счел проект соглашения об условиях Brexit лучшим вариантом этого договора, которого можно было достичь.

"Я думаю, это лучшее соглашение, которого мы могли достигнуть, учитывая позиции Соединенного Королевства с одной стороны и тот факт, что мы сильно поддерживали целостность европейского проекта, Евросоюза, единого рынка", — сказал он на пресс-конференции в Страсбурге, трансляция которой велась службами ЕС.

По словам политика, соглашение сочетает в себе выход страны из союза по сценариям, позволяющим избежать катастрофы для экономик ЕС и Великобритании.

"Я думаю, это очень важное достижение", — сказал он.

Британское правительство в среду вечером утвердило проект соглашения с Евросоюзом об условиях Brexit, о чем сообщила премьер Соединенного Королевства Тереза Мэй. Еврокомиссия также в среду вечером обнародовала проект соглашения об упорядоченном выходе Британии из Евросоюза, который охватывает все ключевые аспекты этого процесса: переходный период, финансовое урегулирование, права граждан, а также включает протоколы по Ирландии, Гибралтару и Кипру. Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.