Координатор ЕП по Brexit назвал проект соглашения лучшим вариантом договора

БРЮССЕЛЬ, 15 ноя — РИА Новости. Координатор Европарламента по вопросам Brexit Ги Верхофштадт счел проект соглашения об условиях Brexit лучшим вариантом этого договора, которого можно было достичь.
По словам политика, соглашение сочетает в себе выход страны из союза по сценариям, позволяющим избежать катастрофы для экономик ЕС и Великобритании.
"Я думаю, это очень важное достижение", — сказал он.
Британское правительство в среду вечером утвердило проект соглашения с Евросоюзом об условиях Brexit, о чем сообщила премьер Соединенного Королевства Тереза Мэй. Еврокомиссия также в среду вечером обнародовала проект соглашения об упорядоченном выходе Британии из Евросоюза, который охватывает все ключевые аспекты этого процесса: переходный период, финансовое урегулирование, права граждан, а также включает протоколы по Ирландии, Гибралтару и Кипру. Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.