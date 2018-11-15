Чешский сенат призвал премьера уйти в отставку

ПРАГА, 15 ноя – РИА Новости. Члены верхней палаты чешского парламента, сената, приняли на своем заседании в четверг постановление, в котором призвали премьера и долларового миллиардера Андрея Бабиша уйти в отставку до конца проводимого ныне полицией расследования об его возможных злоупотреблениях при получении на одну из своих фирм субсидии Евросоюза в размере около 2 миллионов евро.

"Сенат парламента Чешской республики считает участие Андрея Бабиша в правительстве до окончания расследования подозрений в обмане с получением субсидии ЕС на фирму "Гнездо аиста" за неприемлемое", — говорится в постановлении сената, опубликованном его пресс-службой.

Сенат принял данное постановление после того, как премьер, ссылаясь на свою занятость, не пришел на его заседание в четверг, на которое был приглашен, и не сообщил, когда мог бы это сделать.

"Информация, которая в последние дни появились в СМИ в связи с делом фирмы "Гнездо аиста", вызывают подозрения, что расследование этого дела не носит независимый характер. Сенат не мог пройти мимо данной ситуации", — заявил журналистам после заседания верхней палаты глава сенаторского клуба Гражданской демократической партии, которая располагает большинством в палате, Милош Выстрчил.

Ранее, во вторник, лидеры шести оппозиционных партий Чехии в совместном заявлении потребовали отставки правительства, они намерены поднять этот вопрос на заседании нижней палаты парламента в начале следующей недели. Поводом для этого оппозиция назвала якобы имевшую место попытку премьера Чехии Андрея Бабиша "спрятать" своего сына в Крыму от допросов по делу против его отца.

В январе 2018 года премьера Чехии, лидера правящего движения ANO и долларового миллиардера Андрея Бабиша лишили депутатской неприкосновенности в связи с расследованием, ведущимся полицией в отношении него как главы крупнейшей в Восточной Европе корпорации Agrofert. Речь идет о подозрениях в незаконном получении субсидии ЕС размером примерно 2 миллиона евро для фирмы "Гнездо аиста", которая входила в состав корпорации, но потом была вычленена из нее. Компания получила евросубсидию как малая фирма, после чего была вновь включена в состав Agrofert.

При этом Бабиш, выступая в парламенте, заявил, что фирма "Гнездо аиста" в момент получения субсидии ЕС принадлежала двум его взрослым детям, сыну и дочери, от первого брака. Теперь премьер сообщил, что сын и дочь являются душевнобольными и обвинил "домогающихся от них показаний" СМИ в "гиенизме" (от названия животного – гиена).