Эксперт: процесс одобрения соглашения по Brexit взрывоопасен для Мэй

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Обстановка, складывающаяся вокруг процесса одобрения соглашения по Brexit между Британией и Евросоюзом, создает взрывоопасную ситуацию для правительства премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, считает заведующий кафедры европейской интеграции МГИМО (У) МИД России, эксперт РСМД Николай Кавешников.

Британское правительство в среду вечером утвердило проект соглашения с Евросоюзом об условиях Brexit, о чем сообщила премьер Соединенного Королевства Тереза Мэй. Еврокомиссия также в среду вечером обнародовала проект соглашения об упорядоченном выходе Британии из Евросоюза, который охватывает все ключевые аспекты этого процесса: переходный период, финансовое урегулирование, права граждан, а также включает протоколы по Ирландии, Гибралтару и Кипру. Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.

"Изначально было понятно, что проект соглашения между Лондоном и Европейским союзом станет поводом для очень сложной и тяжелой дискуссии в палате общин прежде всего. Партия консерваторов расколота, в ней очень сильны позиции еще более жесткого Brexit, нежели тех условий, которые удалось согласовать в правительстве Мэй", — заявил в беседе с РИА Новости эксперт.

Он отметил, что лейбористы в парламенте, в свою очередь, являются сторонниками максимального сохранения связи с ЕС, в связи с чем они тоже будут атаковать достигнутое соглашение, но уже с другой стороны.

"Все это делает процесс одобрения соглашения между Лондоном и Брюсселем очень сложным и взрывоопасным для партии консерваторов и для правительства Терезы Мэй", — сказал Кавешников, комментируя отставку двух министров, в том числе министра по вопросам Brexit Доминика Рааба, который сообщил, что уходит в отставку из-за несогласия по вопросу о соглашении.

Комментируя финансово-экономическое положение лондонского Сити в свете возможности ограничения британским банкам после Brexit доступа к финансовым рынкам ЕС, эксперт указал, что говорить о том, что в результате Brexit Лондон перестанет быть глобальным финансовым центром было бы некорректным преувеличением.