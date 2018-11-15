В Госдуме попросили генсека Amnesty International защитить права Бутиной

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий направил генеральному секретарю Amnesty International Куми Найду письмо с просьбой защитить права арестованной в США россиянки Марии Бутиной.

Бутину задержали в США в июле, ей грозит до 15 лет тюрьмы. Россиянку обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также непосредственно в работе иностранным агентом. Бутина заявила в суде о своей невиновности. Адвокат россиянки заявляет, что она не делала ничего незаконного, а ее связи в США полностью объясняются учебой в местном университете по специальности "международные отношения".

"Мы являемся свидетелями непрекращающейся информационной кампании, цель которой — убедить американское общественное мнение в том, что Бутина связана с российской разведкой", — говорится в письме Слуцкого, которое есть в распоряжении РИА Новости.

Глава комитета отметил, что власти США до сих пор не предоставили ни одного "вразумительного доказательства вины" Бутиной. По сути, отмечает Слуцкий, весь "состав преступления" заключается в том, что "она общалась с американскими гражданами". "Мы находим это несерьезным и абсурдным. Таким образом, считаем обвинения против Бутиной предвзятыми и политически мотивированными. В этой связи полагаем, что Amnesty International как одна из наиболее опытных, влиятельных и признаваемых в международном сообществе правозащитных организаций знакома с подробностями уголовного дела против Марии Бутиной", — пишет политик.

Депутат попросил генсека правозащитной организации выразить мнение о том, рассматривает ли Amnesty International действия официальных властей США по делу Бутиной в качестве нарушений прав человека, исключает ли вероятность преследования россиянки по политическим мотивам, а также о том, какие меры готова принять для защиты ее прав, нарушенных властями США.

Слуцкий пояснил журналистам, что, по его мнению, международные правозащитные организации должны не только обратить внимание на дело Бутиной, но и принять все меры по ее защите. "Происходящее с гражданкой России, арестованной властями США по надуманному обвинению, — это уже не нарушение, а глумление над правами человека. Призываю Amnesty International и другие организации проявить объективность и не заниматься поисками "пострадавших от произвола властей" исключительно в России. Достаточно взглянуть на ситуацию с Бутиной, чтобы понять: преследованием людей по политическим мотивам сегодня занимаются именно Соединенные Штаты", — заключил он.