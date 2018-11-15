В Саудовской Аравии рассказали подробности убийства Хашукджи

КАИР, 15 ноя — РИА Новости. Саудовского журналиста Джамаля Хашукджи убили с помощью смертельной инъекции, его тело было расчленено и вывезено из консульства страны в Стамбуле, об этом в четверг заявил генеральный прокурор Саудовской Аравии.

По словам генпрокурора, глава группы, прибывшей в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, приказал ликвидировать Хашукджи в случае провала операции, целью которой было возвращение опального журналиста в королевство.

Генпрокурор сообщил, что после того как приехавшим за журналистом подданным королевства не удалось убедить его вернуться на родину, Хашукджи "была введена большая доза наркотического вещества, приведшая к его смерти".

"Тело Хашукджи после убийства было расчленено и вынесено за пределы консульства", — заявил генпрокурор в ходе пресс-конференции, транслируемой спутниковыми телеканалами.

Тело, по словам генпрокурора, было передано "местному сообщнику". Глава ведомства отметил, что был получен его фоторобот и он будет передан турецкой стороне.

Группа, в которую входили подданные королевства, по словам главы надзорного ведомства, была сформирована по распоряжению бывшего заместителя главы Службы общей разведки Саудовской Аравии Ахмеда аль-Асири. Генпрокурор отказался называть журналистам имена и фамилии участников этой группы.

Аль-Асири, отметил генпрокурор, приказал доставить Хашукджи в королевство любым способом – "добровольно либо насильно".

Генеральный прокурор в ходе пресс-конференции также потребовал от турецкой стороны предоставить все имеющиеся у нее доказательства убийства: показания свидетелей, электронную переписку с телефона Хашукджи, а также записи с видеокамер у саудовского консульства в Стамбуле.

Согласно распространенному в четверг заявлению генпрокуратуры, по делу об убийстве Хашукджи задержан двадцать один человек. Для пятерых непосредственных участников убийства прокуратура потребовала смертной казни, остальных ждет наказание согласно канонам шариата.

Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве.

Впоследствии генеральный прокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб заявил, что убийство Хашукджи было преднамеренным. Он отметил, что прокуратура продолжает следственные мероприятия в свете информации, получаемой от совместной группы следователей королевства и Турции.