Меркель назвала Brexit без сделки худшим вариантов "развода" с Британией

БЕРЛИН, 15 ноя — РИА Новости. Отсутствие соглашения о Brexit стало бы наихудшим вариантом "развода" с Великобританией, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"У нас на столе лежит документ, который поддержала Великобритания и ЕС в составе 27. Передо мной сейчас не стоит вопрос, будем ли мы продолжать переговоры. Оба партнера по переговорам ушли домой, уверенные, что это возможное соглашение о выходе… Я считаю, что самым плохим вариантом, самым нерегулируемым вариантом было бы отсутствие какого бы то ни было соглашения, и об этой альтернативе нужно помнить", — сказала Меркель, выступая на пресс-конференции по итогам выездного заседания кабмина в Потсдаме.

Канцлер заявила, что надеется, что выработанное соглашение может стать базой для Brexit.

ЕК и Великобритания, которая должна покинуть ЕС 29 марта 2019 года, после многих месяцев переговоров согласовали проект соглашения об упорядоченном "разводе". Этот документ, насчитывающий почти 600 страниц, был опубликован Еврокомиссией 14 ноября. Он покрывает все ключевые аспекты Brexit, среди которых права граждан страны и союза, вопрос ирландской границы.

К этому соглашению ранее планировалось прикрепить политическую декларацию о структуре будущих отношений страны и союза. Переговоры о конкретных договоренностях, к примеру, в торговле, предполагалось вести после того, как Великобритания станет для ЕС третьей страной.

Британское правительство в среду вечером утвердило проект соглашения с Евросоюзом об условиях Brexit, о чем сообщила премьер Соединенного Королевства Тереза Мэй.