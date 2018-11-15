Число пострадавших при инциденте в метро Милана возросло до 14

РИМ, 15 ноя – РИА Новости, Александр Логунов. Число пострадавших в инциденте с поездом миланского метро выросло до 14, сообщила РИА Новости представитель экстренной службы области Ломбардия.

Ранее сообщалось о семи пострадавших. В четверг утром состав резко затормозил у одной из станций на западе города. На место прибыли четыре автомобиля скорой помощи и полицейские, которые стали выводить пострадавших на поверхность.

"Мы оказали помощь 14 людям. 13 были доставлены в больницу, но только один из них получил травмы средней тяжести, у него подозревают перелом ноги. У остальных только легкие повреждения", — сказала собеседник агентства.

По предварительной информации, причиной происшествия стало резкое торможение состава, вызванное перебоем с подачей энергии. Движение на линии уже несколько часов восстановлено.

Это второй инцидент, произошедший в метро крупных итальянских городов за месяц.

Вечером 23 октября на станции римского метро "Репубблика" вышел из строя эскалатор: при спуске он неожиданно резко ускорил движение, образовалась давка. В этот момент на эскалаторе находилась группа российских болельщиков, которые направлялись на матч Лиги чемпионов между ЦСКА и итальянским клубом "Рома". В результате инцидента около 20 россиян получили травмы, 16 из них были сразу же госпитализированы.