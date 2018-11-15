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Меркель оценила успехи в ходе переговоров по Brexit

Сюжет:
Выход Британии из Евросоюза (666)
(обновлено: 15:26 15.11.2018)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкКанцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фотоКанцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕРЛИН, 15 ноя — РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что очень рада, что в ходе долгих и непростых переговоров по Brexit удалось прийти к общему предложению, но предстоит еще много работы.

Министр по делам Brexit Доминик Рааб. Архивное фото
© AP Photo / Matt Dunham
Британский министр по вопросам Brexit объявил об отставке
"Я очень рада, что в ходе долгих и не совсем простых переговоров удалось внести предложение, который поддержали Мишель Барнье и британские переговорщики. Теперь мы исходим из того, что в соответствующих органах Великобритании пройдет обсуждение. Вчера оно прошло в британском кабмине, естественно, это будет играть роль и в британском парламенте. С нашей стороны мы теперь должны проверить, как 27 государств-членов смогут участвовать в этой работе. У нас очень высокое доверие к Мишелю Барнье, но мы должны сначала проанализировать эти многочисленные страницы, обсудить с нашими уполномоченными, с парламентом", — сказала Меркель, выступая на пресс-конференции по итогам выездного заседания кабмина в Потсдаме.

Она добавила, что "предстоит много работы, но я рада, что вчера удалось сделать этот шаг".

Как заявил присутствовавший на пресс-конференции вице-канцлер ФРГ, министр финансов Олаф Шольц, нерегулируемый Brexit "оказал бы отрицательное влияние на развитие экономики Великобритании и был бы проблемным для всего ЕС".

Флаги Европейского союза и Великобритании. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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В Евросоюзе надеются, что страны ЕС поддержат предложенный проект Brexit
ЕК и Великобритания, которая должна покинуть ЕС 29 марта 2019 года, после многих месяцев переговоров согласовали проект соглашения об упорядоченном "разводе". Этот документ, насчитывающий почти 600 страниц, был опубликован Еврокомиссией 14 ноября. Он покрывает все ключевые аспекты Brexit, среди которых права граждан страны и союза, вопрос ирландской границы.

К этому соглашению ранее планировалось прикрепить политическую декларацию о структуре будущих отношений страны и союза. Переговоры о конкретных договоренностях, к примеру, в торговле, предполагалось вести после того, как Великобритания станет для ЕС третьей страной.

Британское правительство в среду вечером утвердило проект соглашения с Евросоюзом об условиях Brexit, о чем сообщила премьер Соединенного Королевства Тереза Мэй.

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