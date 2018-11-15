Путин ответил на критику прошедших выборов в ДНР и ЛНР

Бюллетени в урне на избирательном участке № 158 в Куйбышевском районе Донецка. 11 ноября 2018

Бюллетени в урне на избирательном участке № 158 в Куйбышевском районе Донецка. 11 ноября 2018

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Владимир Путин, комментируя критику прошедших в самопровозглашенных республиках Донбасса выборах, призвал в первую очередь осудить убийства в этих регионах.

Глава государства подчеркнул, что убийства происходили по политическим мотивам.

При этом Путин отметил, что политика Киева не позволяет рассчитывать на мирное урегулирование конфликта в Донбассе.

Президент добавил, что с Украиной все равно придется договариваться, так как другого пути нет.

По словам российского лидера, Киев до сих пор не проявил желания выполнять соглашения, достигнутые в 2015 году. Кроме того, до сих пор не вступил в силу закон об особом статусе Донбасса.

"Как будто так и надо. Все ждут какого-то исполнения минских договоренностей от России, а то, что киевские власти ничего не делают, это предпочитает никто не замечать", — подчеркнул президент.

Выборы в самопровозглашенных республиках прошли в минувшее воскресенье, 13 ноября.

Главой ДНР стал Денис Пушилин, а в ЛНР выборы выиграл Леонид Пасечник.

Позиция Киева и Москвы

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука заявил, что выборы в Донбассе подрывают суверенитет Украины. При этом он призвал считать голосование фактически "выходом из минского процесса".

В Кремле отметили, что с пониманием относятся к выборам в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. Пресс-секретарь российского лидера напомнил, что регионы отторгнуты и брошены Украиной.

Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич, в свою очередь, заявил, что Москва расценивает выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей как шаг, направленный на продолжение диалога между сторонами конфликта на Украине по выполнению "Минска-2".

По его словам, жители Донбасса показали, что хотят мира, а не войны, а "вот чего хотят в Киеве — можно судить по обстрелам пригородов Горловки со стороны вооруженных сил Украины в день голосования".