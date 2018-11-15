Мэй призвала парламент поддержать итоговое соглашение по Brexit

ЛОНДОН, 15 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала парламент "во имя национальных интересов" поддержать итоговое соглашение по Brexit, когда оно будет готово.
Накануне вечером правительство после пятичасовых споров утвердило положения договора с ЕС, определяющего условия предстоящего "развода". Итогом совещания членов кабинета стала тактическая победа Терезы Мэй – ей удалось заставить большинство министров поддержать документ, однако часть членов кабинета выразила несогласие с ее позицией и подала в отставку. В парламенте также недовольны положениями документа.
"Когда будет готово итоговое соглашение, я представлю его парламенту и буду просить парламент поддержать его", — сказала Мэй.
"Учитывая, что предстоит саммит ЕС и голосование в парламенте, мы продолжим готовиться к выходу из ЕС без соглашения", — сказала премьер, подчеркнув, что 29 марта 2019 года Великобритания выйдет из Евросоюза в любом случае, с соглашением или без.