Мэй призвала парламент поддержать итоговое соглашение по Brexit

ЛОНДОН, 15 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала парламент "во имя национальных интересов" поддержать итоговое соглашение по Brexit, когда оно будет готово.

Накануне вечером правительство после пятичасовых споров утвердило положения договора с ЕС, определяющего условия предстоящего "развода". Итогом совещания членов кабинета стала тактическая победа Терезы Мэй – ей удалось заставить большинство министров поддержать документ, однако часть членов кабинета выразила несогласие с ее позицией и подала в отставку. В парламенте также недовольны положениями документа.

"Когда будет готово итоговое соглашение, я представлю его парламенту и буду просить парламент поддержать его", — сказала Мэй.

На комментарии ряда парламентариев о том, что соглашение не поддерживают большинство из них, Мэй заявила, что ее коллеги должны учитывать волю народа, выраженную на референдуме 2016 года по Brexit. При этом она признала, что должна учитывать все варианты дальнейшего хода событий.

"Учитывая, что предстоит саммит ЕС и голосование в парламенте, мы продолжим готовиться к выходу из ЕС без соглашения", — сказала премьер, подчеркнув, что 29 марта 2019 года Великобритания выйдет из Евросоюза в любом случае, с соглашением или без.