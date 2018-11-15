В Турции прокомментировали заявления саудовских властей по делу Хашукджи

АНКАРА, 15 ноя — РИА Новости, Алёна Палажченко. Заявление властей Саудовской Аравии об убийстве оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи является положительным, но недостаточным шагом, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в четверг.

Ранее Генеральная прокуратура Саудовской Аравии заявила о том, что по делу об убийстве Хашукджи задержан 21 человек, 11 из них предъявлены обвинения, для пятерых прокуратура требует смертной казни.

"Заявление Саудовской Аравии по поводу убийства Хашукджи мы находим положительным, но недостаточным. Деталями своего расследования саудовская сторона поделится с нашей прокуратурой. Но мы уже знаем, что это убийство было запланировано заранее, и что журналиста сначала убили, а тело потом расчленили. И то, как будут убивать и потом избавляться от тела, тоже было спланировано, в генконсульство были привезены специальные устройства", — сказал Чавушоглу в эфире телеканала TRT.

Он добавил, что остается открытым вопрос о местонахождении тела убитого журналиста.

"Турция будет продолжать расследование и делиться его результатами", — добавил Чавушоглу.

Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек. Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве.

Впоследствии генеральный прокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб заявил, что убийство Хашукджи было преднамеренным. Он отметил, что прокуратура продолжает следственные мероприятия в свете информации, получаемой от совместной группы следователей королевства и Турции.