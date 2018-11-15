Генпрокурор Саудовской Аравии рассказал, кто приказал убить Хашукджи

КАИР, 15 ноя — РИА Новости. Приказ ликвидировать Джамаля Хашукджи отдал глава группы по возвращению журналиста в Саудовскую Аравию, заявил генпрокурор королевства Сауд аль-Муаджиб на пресс-конференции, которую транслировали спутниковые каналы.

По его словам, приказ последовал после того, как Хашукджи не удалось убедить вернуться на родину.

Генпрокурор добавил, что группу, в которую входили сотрудники саудовских служб безопасности, сформировали по распоряжению бывшего заместителя главы Службы общей разведки Ахмеда аль-Асири.

Сейчас по делу об убийстве Хашукджи задержан 21 человек. Для пятерых непосредственных участников убийства прокуратура потребовала смертной казни, остальных ждет наказание по канонам шариата.