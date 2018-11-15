Австрия не сможет участвовать в европейской армии из-за нейтралитета

ВЕНА, 15 ноя — РИА Новости. Австрия не сможет участвовать в европейской армии, предложение о создании которой высказал президент Франции Эммануэль Макрон, из-за своего нейтралитета, сообщили РИА Новости в министерстве обороны страны.

"У нас нет оснований оценивать план по армии ЕС. Идея европейской армии противоречит австрийской конституции. Австрия – нейтральная страна. Поэтому участие в общеевропейской армии ЕС – иллюзорная мысль, и абсолютно не согласуется с нейтралитетом Австрии", — сообщил представитель ведомства.

Ранее Макрон предложил создать независимую от США "общеевропейскую армию", в том числе для кибербезопасности. Французский президент подчеркнул, что в настоящее время Европа сталкивается с многочисленными попытками вмешательства в ее внутренние демократические процессы и киберпространство. Помимо этого, он отметил, что ЕС необходимо защищаться от Китая, России и даже США.