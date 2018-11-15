Мэй исключила проведение повторного референдума по Brexit

ЛОНДОН, 15 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй категорически исключила проведение повторного референдума по Brexit.

В четверг в парламенте депутат Анна Собри заявила, что в настоящее время Великобритания стоит перед тяжелейшим выбором: соглашением с ЕС, которое, по ее мнению, не отвечает интересам Британии и не пользуется поддержкой большинства в парламенте, и катастрофой выхода из ЕС без соглашения. "Но есть же возможность оставить Великобританию в ЕС, это лучшие условия для Великобритании. Могу ли я попросить премьера хотя бы не исключать возможности предоставления народу возможности высказаться?", — сказала она.

"Я вынуждена разочаровать свою уважаемую коллегу. Долг парламентариев – выполнить волю народа, выраженную на референдуме, проведение которого они подавляющим большинством поддержали. Поэтому Великобритания выйдет из ЕС 29 марта 2019 года", — сказала Мэй.