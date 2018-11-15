Великобритания планирует закупить 17 истребителей F-35

ЛОНДОН, 15 ноя – РИА Новости, Денис Ворошилов. Великобритания вдвое увеличит флот истребителей F-35, закупив еще 17 самолетов, заявил министр обороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон.

"Я рад подтвердить, что мы удваиваем наш флот истребителей F-35…, закупая 17 новых машин и доводя его (размер флота) до 35 самолетов-невидимок. Семнадцать новых F-35B будут поставлены (в войска) в 2020-2022 годах, они станут дополнением к 16 уже базирующимся на базе ВВС Marham в Великобритании и в США аналогичным самолетам. Заказ еще на два F-35 был размещен ранее", — говорится в полученном РИА Новости заявлении министра.

В настоящее время F-35B, считающиеся самыми дорогими современными истребителями, проходят летные испытания на достраиваемом Британией авианосце Queen Elizabeth. Новые истребители поступят в ВВС и ВМС страны.