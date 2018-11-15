В Белоруссии скончался шестой пострадавший в ДТП с молоковозом

МИНСК, 15 ноя — РИА Новости. Водитель микроавтобуса, который выехал на полосу встречного движения и столкнулся с молоковозом, скончался в реанимации в Белоруссии, сообщила РИА Новости в четверг пресс-секретарь министерства здравоохранения республики Юлия Бородун.
"К сожалению, водитель Volkswagen скончался примерно час назад", — сообщила Бородун.
Накануне СК возбудил дело в отношении водителя по части 3 статьи 317 ("нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть пяти лиц") Уголовного кодекса Белоруссии.