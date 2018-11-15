В Белоруссии скончался шестой пострадавший в ДТП с молоковозом

На месте ДТП с участием автомобиля Volkswagen Transporter и молоковоза в Белоруссии

На месте ДТП с участием автомобиля Volkswagen Transporter и молоковоза в Белоруссии

МИНСК, 15 ноя — РИА Новости. Водитель микроавтобуса, который выехал на полосу встречного движения и столкнулся с молоковозом, скончался в реанимации в Белоруссии, сообщила РИА Новости в четверг пресс-секретарь министерства здравоохранения республики Юлия Бородун.

В среду Следственный комитет Белоруссии сообщил, что на 176-м километре автодороги "граница Российской Федерации-Гомель-Кобрин" произошло ДТП с участием автомобиля Volkswagen Transporter и молоковоза. В результате ДТП пять женщин, которые находились в микроавтобусе, скончались на месте происшествия, а 30-летний водитель был доставлен в реанимацию.

"К сожалению, водитель Volkswagen скончался примерно час назад", — сообщила Бородун.

© Фото : Следственный комитет Республики Беларусь ДТП с молоковозом и микроавтобусом и в Калинковичском районе Республики Беларусь. 14 ноября 2018 © Фото : Следственный комитет Республики Беларусь ДТП с молоковозом и микроавтобусом и в Калинковичском районе Республики Беларусь. 14 ноября 2018

Накануне СК возбудил дело в отношении водителя по части 3 статьи 317 ("нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть пяти лиц") Уголовного кодекса Белоруссии.