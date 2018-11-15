В Британии лейбористы выступили против проекта соглашения с ЕС по Brexit

ЛОНДОН, 15 ноя – РИА Новости, Денис Ворошилов. Лейбористы в парламенте Великобритании не поддержат согласованный правительством проект соглашения с ЕС по Brexit, премьер должна отозвать документ, заявил лидер оппозиционной партии Джереми Корбин.

"Правительство должно отозвать эту сделку, которую поддержала лишь половина (членов кабинета министров). У нее (сделки с ЕС) нет ни поддержки всего кабинета, ни парламента, ни страны. Она (сделка) является огромным, наносящим вред провалом… Парламент не может принять ложный выбор между плохим соглашением (об условиях выхода из ЕС) и отсутствием соглашения", — сказал Корбин, отвечая премьер-министру Терезе Мэй, представившей ранее парламентариям проект документа о Brexit.

Накануне вечером правительство после пятичасовых споров утвердило положения договора с ЕС, определяющего условия предстоящего "развода". Итогом совещания членов кабинета стала тактическая победа Терезы Мэй – ей удалось заставить большинство министров поддержать документ, однако часть членов кабинета выразила несогласие с ее позицией и подала в отставку. В парламенте также недовольны положениями документа.

Нынешний, уже не первый виток правительственного кризиса, связанного с утверждением проекта соглашения о Brexit, может привести к вынесению вотума недоверия Мэй. Еще до публикации положений соглашения оно подверглось критике. Сторонники "жесткого выхода из ЕС", чьи голоса звучат наиболее громко, обвинили Мэй в том, что она предала идею Brexit и хочет оставить Британию под контролем Европы. Часть наиболее жестких сторонников "развода" требуют отставки премьера и правительства.

Насколько серьезна угроза вотума недоверия Мэй, покажут ближайшие часы и дни. Процедура вынесения вотума недоверия может быть инициирована в случае, если 48 парламентариев-консерваторов направят письма с соответствующим требованием в руководящий комитет партии. С лета, когда разразился правительственный кризис, в комитет уже поступило несколько таких писем. В случае отставки премьера в стране пройдут досрочные парламентские выборы.