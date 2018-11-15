Киев перебросил в Донбасс артиллерию и РСЗО "Град", заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 15 ноя — РИА Новости. Украинские силовики перебросили в Донбасс 36 гаубиц, пушек и реактивных систем залпового огня "Град", заявил в четверг журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

"Нашей разведкой зафиксировано прибытие в район населенного пункта Калиново — 17 километров северо-западнее Донецка — тяжелого артиллерийского вооружения из состава бригадной артиллерийской группы 57-й мотопехотной бригады", — сказал Безсонов.

По его словам, в частности, в ангарах на западной окраине поселка силовики разместили 18 гаубиц калибром 152 миллиметра, 12 пушек калибром 100 миллиметров и шесть РСЗО "Град".

"Мы обращаемся к международным наблюдателям с требованием зафиксировать наличие запрещенного минскими соглашениями вооружения вблизи линии соприкосновения и добиться от украинской стороны его отвода на установленные расстояния", — добавил Безсонов.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.