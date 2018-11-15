Мэй допустила возможность продления переходного периода после Brexit

ЛОНДОН, 15 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что не хочет продления переходного периода после Brexit, но такая возможность должна быть в соглашении ради интересов Северной Ирландии.

"Я не раз говорила, что не хочу продления переходного периода, считаю, что времени будет достаточно. Мы создали возможность для однократного продления периода имплементации в качестве альтернативы запуску механизма обеспечения отсутствия жесткой границы", — сказала Мэй, выступая в парламенте.

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. Переходный период в рамках Brexit продлится до 31 декабря 2020 года. Стороны предусмотрели возможность продлить этот период. В протоколе по Северной Ирландии отмечается, что стороны будут стремиться "заменить базовое решение по Северной Ирландии последующим соглашением, устанавливающим альтернативные механизмы обеспечения отсутствия жесткой границы на постоянной основе". Как пояснил ранее главный переговорщик от ЕС Мишель Барнье, согласованное ЕС и Лондоном решение вопроса межирландской границы вступит в силу только в том случае, если сторонам не удастся до окончания переходного периода достичь новых договоренностей для решения вопроса на постоянной основе.

Мэй подчеркнула, что не все довольны достигнутой договоренностью по ирландской границе, но это был, по ее словам, единственный способ продолжить переговоры.