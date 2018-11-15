Министр кибербезопасности Японии заявил, что не пользуется компьютером

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Министр кибербезопасности Японии Ёситака Сакурада во время дебатов в нижней палате парламента рассказал, что не пользуется компьютером. Об этом сообщает The Japan Times.
"Я с 25 лет даю поручения своим сотрудникам и секретарям, поэтому сам компьютером не пользуюсь", — заявил чиновник, добавив, что, поскольку кибербезопасностью занимаются сообща правительственные органы, а не только он один, промахов в работе быть не должно.
Он также затруднился ответить на вопрос о мерах по обеспечению кибербезопасности атомных станций: "Не знаю конкретных деталей".
Слова Сакурады вызвали критику со стороны независимых законодателей.
Так, Масато Имаи отметил: "Возмутительно, что человек, который даже не прикасался к компьютеру, отвечает за политику кибербезопасности".
В прошлом Сакурада был министром по делам Олимпийских игр. Как отмечает газета "Асахи", он неоднократно давал некорректные ответы на вопросы или вообще не отвечал на них. Так, когда его однажды спросили о затратах на проведение Олимпиады и Паралимпиады 2020 года, то Сакурада назвал цифру в полторы тысячи иен (около 13 долларов), хотя в действительности это 150 миллиардов иен.