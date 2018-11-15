Министр кибербезопасности Японии заявил, что не пользуется компьютером

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Министр кибербезопасности Японии Ёситака Сакурада во время дебатов в нижней палате парламента рассказал, что не пользуется компьютером. Об этом сообщает The Japan Times.

По словам Сакурады, ему нет необходимости работать за компьютером, но это не мешает ему справляться со своими обязанностями.

"Я с 25 лет даю поручения своим сотрудникам и секретарям, поэтому сам компьютером не пользуюсь", — заявил чиновник, добавив, что, поскольку кибербезопасностью занимаются сообща правительственные органы, а не только он один, промахов в работе быть не должно.

Он также затруднился ответить на вопрос о мерах по обеспечению кибербезопасности атомных станций: "Не знаю конкретных деталей".

Слова Сакурады вызвали критику со стороны независимых законодателей.

Так, Масато Имаи отметил: "Возмутительно, что человек, который даже не прикасался к компьютеру, отвечает за политику кибербезопасности".

В прошлом Сакурада был министром по делам Олимпийских игр. Как отмечает газета "Асахи", он неоднократно давал некорректные ответы на вопросы или вообще не отвечал на них. Так, когда его однажды спросили о затратах на проведение Олимпиады и Паралимпиады 2020 года, то Сакурада назвал цифру в полторы тысячи иен (около 13 долларов), хотя в действительности это 150 миллиардов иен.