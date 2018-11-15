Плакаты с фотографией журналиста Джамаля Хашукджи у консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Архивное фото

Плакаты с фотографией журналиста Джамаля Хашукджи у консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Архивное фото

ЭР-РИЯД, 15 ноя — РИА Новости. По делу об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи задержали 21 подозреваемого, сообщил генпрокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб. Его слова приводит государственное информагентство SPA.

Обвинения пока предъявлены только одиннадцати из них.

Для пяти человек прокуратура требует смертной казни, остальных ждет наказание согласно шариату.

Генпрокурор также раскрыл новые подробности дела. Он сообщил, что глава спецгруппы, которая занималась возвращением Хашукджи на родину, приказал ликвидировать журналиста в случае провала операции.

Убийство в посольстве

Джамаль Хашукджи — обозреватель Washington Post, с 2017 года проживал в США. Второго октября пропал без вести в Турции. Это произошло после того, как он вошел в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле.

По словам невесты журналиста, в дипмиссию Хашукджи пригласили для оформления документов, а саму ее в здание не пустили. Через пять часов один из сотрудников ведомства сообщил девушке, что Хашукджи уже ушел и ждать его больше не нужно.

Сначала в Эр-Рияде утверждали, что Хашукджи пропал после того, как покинул здание консульства. Однако позже признали, что в дипмиссии произошло убийство.

Стамбульская прокуратура утверждает, что преступление было преднамеренным: Хашукджи задушили, а тело расчленили и уничтожили.