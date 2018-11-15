Путин рассказал, что США готовятся к двусторонней встрече на G20

СИНГАПУР, 15 ноя — РИА Новости. США готовятся к двусторонней встрече на высшем уровне на G20 в Аргентине, заявил президент РФ Владимир Путин журналистам, отметив, что получил такое подтверждение от американской стороны, побеседовав "на ногах" с вице-президентом США Майклом Пенсом.

"Сейчас вице-президент (США) говорил, что американская сторона тоже готовится к этой встрече. Посмотрим, что получится, нам действительно есть о чем поговорить", — сказал Путин.

Он добавил, что на рабочем ланче в Париже 11 ноября была общая достаточно интенсивная дискуссия. "Нам с президентом Трампом (Дональдом) удалось поучаствовать в этой общей дискуссии, содержательно говорили и по вопросам безопасности, и по вопросам развития экономики, по региональным проблемам. Сейчас с вице-президентом мы затронули примерно то же самое", — отметил Путин.

Масштабные торжества по случаю столетия окончания Первой мировой войны с участием более 70 глав государств и правительств, руководителей международных организаций прошли в Париже в воскресенье. На "полях" мероприятий состоялось краткая беседа между Путиным и Трампом.