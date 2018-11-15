На Украине СНБО готовит новые санкции из-за выборов в Донбассе

КИЕВ, 15 ноя – РИА Новости. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины готовит новый санкционный список из-за выборов в Донбассе, в нем могут быть европейские политики, наблюдавшие за голосованием, заявил в четверг секретарь ведомства Александр Турчинов.

Выборы глав и депутатов прошли 11 ноября в ДНР и ЛНР. Около 50 представителей 14 стран участвовали в них в качестве международных наблюдателей. По итогам голосования они заявили, что нарушений избирательного процесса не зафиксировали. Киев заявил, что не признает выборы, нелегитимными их считают в Евросоюзе и США. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.

"Сейчас готовится новый пакет санкций Советом национальной безопасности и обороны. Готовятся предложения и кабинета министров, Службы безопасности… Верховная рада внесла свои предложения. Я убежден, что это будет мощный пакет разноплановых санкций, в том числе против тех, кто был руководителем, вдохновителем и организатором проведения фейковых, так называемых выборов на оккупированной территории", — заявил Турчинов в ходе общения с журналистами, которое транслировал телеканал "112 Украина".

Турчинов также не исключил что в санкционном списке будут "представители европейских стран, которые делали вид, что наблюдают за фейковыми выборами".

По данным ЦИК самопровозглашенных республик, победы на выборах в ДНР и ЛНР одержали, соответственно, врио главы ДНР Денис Пушилин и его движение "Донецкая республика", а также и.о. главы ЛНР Леонид Пасечник и возглавляемое им общественное движение "Мир Луганщине".