Посол ЕС считает, что в мире стало опаснее, чем в годы "холодной войны"

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Разрушение соглашений по контролю над вооружениями может привести к ситуации более опасной, чем в годы холодной войны, заявил в четверг посол Евросоюза в РФ Маркус Эдерер.

"Во времена холодной войны ситуация в некотором смысле была более предсказуемой. Сейчас есть инструменты и виды вооружений, которые не попадают под соглашения о контроле над вооружениями, речь о кибероружии. И если мы посмотрим на ситуацию, то можно прийти к выводу, что ситуация даже более опасная, чем в годы холодной войны, так как все заключенные в тот период соглашения по контролю над вооружениями сегодня разрушаются", — заявил Эдерер, выступая на конференции "Россия и Европейский Союз в глобальной политике: к стабильному и справедливому миропорядку" в Институте Европы РАН.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон выйдет из договора РСМД. По его словам, Америка будет наращивать ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", затем Вашингтон будет готов остановить этот процесс и приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что это сообщение адресовано прежде всего Китаю и России.

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. В частности, в Москве указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором. Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.