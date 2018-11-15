Путин в Сингапуре не проходил через рамку металлоискателя

Президент РФ Владимир Путин, помощник президента РФ Юрий Ушаков и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после встречи с премьер-министром Сингапура Ли Сяньлуном в Сингапуре. 14 ноября 2018

Президент РФ Владимир Путин, помощник президента РФ Юрий Ушаков и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после встречи с премьер-министром Сингапура Ли Сяньлуном в Сингапуре. 14 ноября 2018

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Отдельный вход в торгово-выставочный центр Suntec в Сингапуре для прибывших на саммит АСЕАН лидеров не оснащен металлодетектором. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Ранее в Сети появилась информация о том, что Путина попросили пройти через рамку металлоискателя. Однако корреспондент РИА Новости лично проверил и убедился, что это обычный вход с турникетом.

Автомобили участников саммита подъезжают к красной ковровой дорожке, над которой установлен куб, обозначающий вход. Следом лидерам надо миновать турникет с открывающимися дверями, по левую сторону от которого стоит ноутбук, где появляются фотографии проходящих.

Владимир Путин находится в Сингапуре с трехдневным визитом. 15 ноября он принимает участие в пленарном заседании Восточноазиатского комитета.