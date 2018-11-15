Путин не планирует встречи с Нетаньяху в ближайшее время

СИНГАПУР, 15 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что не планирует встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в ближайшее время.

"Мы не планировали пока", — заявил Путин, отвечая на вопрос, может ли состояться его полноформатная двусторонняя встреча с премьер-министром Израиля в ближайшие месяцы.

Путин пояснил, что во время короткого общения "на ногах" с израильским премьером в Париже, они "говорили о той трагедии, которая произошла". "Имею в виду гибель нашего самолета и наших военнослужащих", — отметил Путин.

"Позиция Израиля понятна, известна, они считают, что не причастны к этой трагедии. Мы, разумеется, говорили и об этом, и о некоторых других вопросах, связанных с двусторонними отношениями, ситуацией в регионе в целом и в Сирии, в частности", — сказал президент.

"Конкретные сроки возможной двусторонней встречи не обговаривались", — добавил он.