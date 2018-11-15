Путин объяснил, почему пока мало шансов на мирное урегулирование в Донбассе

СИНГАПУР, 15 ноя — РИА Новости. Политика действующей администрации Украины не позволяет рассчитывать на мирное урегулирование конфликта в Донбассе, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Наконец, самое главное — способна ли сегодняшняя власть что-то сделать для урегулирования? На мой взгляд, нет. Пока такие люди будут у власти в Киеве, вряд ли можно рассчитывать на мирное решение вопроса на этих территориях. Но мы, тем не менее, считаем, что другого пути нет, все равно придется договариваться", — сказал российский лидер на пресс-конференции в Сингапуре.

"Другого пути, кроме мирного, не существует. Нужно выполнять минские соглашения", — подчеркнул президент РФ.

По словам Путина, нынешняя украинская администрация "до сих пор не проявила желания" выполнять эти договоренности. "Ничего не происходит. Даже закон об особом статусе Донбасса, который был принят парламентом Украины, до сих пор не вступил в силу. Это — ключевой элемент урегулирования. Как будто так и надо. Все ждут какого-то исполнения минских договоренностей от России, а то, что киевские власти ничего не делают, это предпочитает никто не замечать", — заявил президент России.