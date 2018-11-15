Власти города в США уволили всех полицейских "без объяснения причин"

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Власти города Гарден Сити в американском штате Миссури "без объяснения причины" уволили всех сотрудников полицейского управления, сообщает телеканал FOX4 со ссылкой на заявление полиции.

Согласно заявлению, в среду утром шефу полиции Томасу Альберу пришло уведомление о необходимости немедленно уволить всех сотрудников правоохранительных органов.

В мэрии города не дали никаких комментариев.

Как сообщает телеканал, в городе Гарден Сити проживают порядка 1,6 тысячи человек. Штат полицейского управления состоял из семи офицеров и пяти волонтеров.

По данным местного телеканала, решение об увольнении сотрудников полиции было принято на закрытом совещании. Как сообщил мэр города Дэниэл Кэнтрелл, данные меры связаны с проблемами в бюджете.

"Мы не можем позволить себе этих офицеров и полноценное полицейское управление", — заявил мэр.

По данным СМИ, офис шерифа округа продолжит принимать экстренные звонки и патрулировать районы в городе.