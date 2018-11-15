Путин прокомментировал реакцию Запада и Киева на выборы в Донбассе

СИНГАПУР, 15 ноя — РИА Новости. Владимир Путин, говоря о критике прошедших в непризнанных республиках Донбасса выборов, призвал в первую очередь осудить убийства в этих республиках.
Киев заявил, что не признает выборы в Донбассе, также их раскритиковали в Евросоюзе и США. При этом, как подчеркнули в Кремле, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностям.
Путин отметил, что политика действующей украинской администрации не позволяет рассчитывать на мирное урегулирование конфликта в Донбассе.
"Но мы, тем не менее, считаем, что другого пути нет, все равно придется договариваться", — добавил он.
По словам Путина, Киев до сих пор не проявил желания выполнять минские договоренности.
Выборы в ДНР и ЛНР прошли 11 ноября. Победу одержали врио главы ДНР Денис Пушилин и его движение "Донецкая республика", а также и.о. главы ЛНР Леонид Пасечник и возглавляемое им общественное движение "Мир Луганщине".