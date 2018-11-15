СИНГАПУР, 15 ноя — РИА Новости. Никакие санкции не могут прекратить сотрудничество России со странами АСЕАН и развитие их экономик, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Это не может остановить развитие, это исключено, это невозможно — ни технологического развития, ни экономического, поэтому сотрудничество будет продолжаться. Я уже сказал, выступая сегодня, у нас примерно 25% нашего торгового оборота приходится на Азиатские страны, это и рост значительный. В прошлом году рост составил 27% — это уже около двух миллиардов долларов, товарооборот растет, развиваются отношения во всех направлениях", — заявил Путин в четверг по итогам визита в Сингапур.