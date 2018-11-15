МИД: России и ЕС нужна жизнеспособная стратегия сотрудничества

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. России и Евросоюзу нужна жизнеспособная стратегия сотрудничества, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, выступая на конференции "Россия и Европейский союз в глобальной политике: к стабильному и справедливому миропорядку?".

"Чем дольше будет продолжаться стагнация в наших отношениях, тем сложнее нам будет вернуться на путь сотрудничества. Для того, чтобы идти вперед, а не откатываться назад, России и Европейскому союзу требуется жизнеспособная стратегия сотрудничества, которая учитывала бы нашу ответственность за будущее нашего общего европейского дома", — сказал Грушко.