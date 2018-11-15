Путин и Моди пообщались на полях саммита в Сингапуре

СИНГАПУР, 15 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди пообщались "на ногах" перед началом Восточно-азиатского саммита (ВАС) в Сингапуре.

Перед началом пленарного заседания саммита лидеры посещали выставку, где и прошло общение Путина и Моди. Кадры прохода по выставке транслировались в пресс-центре.

Сначала Путин и Моди общались через переводчика, затем к ним присоединился глава МИД РФ Сергей Лавров, которого подозвал премьер Индии. Накануне лидеры двух стран также пообщались "на ногах" в Сингапуре в ходе торжественного приема.