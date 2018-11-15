Украинские силовики почти 20 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 15 ноя — РИА Новости. Украинские силовики почти 20 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в четверг журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Накануне представительство ДНР в СЦКК сообщило о 17 нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков за минувшие сутки.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 19 раз", — сказал представитель ДНР в СЦКК. По его словам, украинские силовики выпустили по территории республики 16 мин, также вели огонь из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.

"Жертв среди мирных граждан на данный момент не зафиксировано. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 276 единиц", — добавили в представительстве ДНР.