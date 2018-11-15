В Бельгии прокомментировали проект соглашения по Brexit

БРЮССЕЛЬ, 15 ноя — РИА Новости, Александр Шишло. Страны-члены Евросоюза со всей тщательностью проанализируют соответствие европейским ценностям проектов соглашений об условиях выхода Великобритании из ЕС (Brexit), заявил премьер-министр Бельгии Шарль Мишель.
Британское правительство в среду вечером утвердило проект соглашения с Евросоюзом об условиях Brexit, о чем сообщила премьер Соединенного Королевства Тереза Мэй.
Еврокомиссия также в среду вечером обнародовала проект соглашения об упорядоченном выходе Британии из Евросоюза, который охватывает все ключевые аспекты этого процесса: переходный период, финансовое урегулирование, права граждан, а также включает протоколы по Ирландии, Гибралтару и Кипру. Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.
"Теперь мы тщательно проанализируем тексты, чтобы проверить их соответствие нашим европейским ценностям", — написал Шарль Мишель в Twitter.
This #BrexitDeal is an important step forward but… we're not there yet.— Charles Michel (@CharlesMichel) 14 ноября 2018 г.
We will now analyse the texts carefully in order to check their compatibility with our European values.
It is vital that UK and Europe remain stable partners @10DowningStreet
Он назвал утверждение британского проекта соглашения "важным шагом вперед", но не заключительным этапом переговорного процесса.
Ожидается, что лидеры ЕС соберутся на специальный саммит по Brexit 25 ноября в Брюсселе.