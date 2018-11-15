В Бельгии прокомментировали проект соглашения по Brexit

Флаги Европейского союза и Великобритании перед началом саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото

Флаги Европейского союза и Великобритании перед началом саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото

БРЮССЕЛЬ, 15 ноя — РИА Новости, Александр Шишло. Страны-члены Евросоюза со всей тщательностью проанализируют соответствие европейским ценностям проектов соглашений об условиях выхода Великобритании из ЕС (Brexit), заявил премьер-министр Бельгии Шарль Мишель.

Британское правительство в среду вечером утвердило проект соглашения с Евросоюзом об условиях Brexit, о чем сообщила премьер Соединенного Королевства Тереза Мэй.

Еврокомиссия также в среду вечером обнародовала проект соглашения об упорядоченном выходе Британии из Евросоюза, который охватывает все ключевые аспекты этого процесса: переходный период, финансовое урегулирование, права граждан, а также включает протоколы по Ирландии, Гибралтару и Кипру. Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.

"Теперь мы тщательно проанализируем тексты, чтобы проверить их соответствие нашим европейским ценностям", — написал Шарль Мишель в Twitter.

This #BrexitDeal is an important step forward but… we're not there yet.



We will now analyse the texts carefully in order to check their compatibility with our European values.



It is vital that UK and Europe remain stable partners @10DowningStreet — Charles Michel (@CharlesMichel) 14 ноября 2018 г.​

Он назвал утверждение британского проекта соглашения "важным шагом вперед", но не заключительным этапом переговорного процесса.

Ожидается, что лидеры ЕС соберутся на специальный саммит по Brexit 25 ноября в Брюсселе.